Brasil Open irá aumentar premiação em 2007 Com objetivo de atrair um número maior de bons tenistas, a Octagon Koch Tavares, organizadora do Brasil Open, promete aumentar a premiação do torneio em 2007, subindo de US$ 380 mil para US$ 450 mil. ?Com isso, aumentaríamos ainda mais a pontuação dos jogadores e podemos garantir bons nomes na chave?, contou o organizador Fernando von Oertezen. Além de aumentar a premiação do Brasil Open, a Koch Tavares negocia a volta de um torneio feminino da WTA, como já aconteceu nas duas primeiras edições, em 2001 e 2002.