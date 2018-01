Brasil passa fácil pela Alemanha Em jogo disputado neste sábado em Macau, na China, a seleção brasileira feminina de vôlei venceu a Alemanha por 3 sets a 0, com parciais de 25/16, 25/16 e 26/24. O Brasil está invicto até agora no Grand Prix, disputado na Ásia, com 5 vitórias. Neste domingo, a partir das 5 horas (horário de Brasília), o time do técnico José Roberto Guimarães encerra a segunda rodada do Grand Prix. A adversária será a China, atual campeã olímpica. E a TV Globo transmite ao vivo.