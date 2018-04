Brasil passa fácil pela Bulgária: 3 a 0

Desta vez a Bulgária não foi um obstáculo para a seleção brasileira masculina de vôlei. O placar de 3 sets a 0, com parciais de 25/14, 25/21 e 25,19, obtido em 1h10, demonstra a grande atuação da equipe, que teve como destaque o meio-de-rede Gustavo, autor de 14 pontos, em duelo válido pela Copa do Mundo, no Japão. "Faltou, talvez, um pouco de energia aos búlgaros, que disputaram na véspera um jogo pesado contra os Estados Unidos", disse o técnico Bernardinho. "Nossa atitude foi correta, brigando por todas as bolas. O time mostrou, mais uma vez, que nos momentos difíceis se exalta, com muita vibração." Dos 14 pontos de Gustavo, 11 foram no ataque e 3 no bloqueio. "A atuação surpreendeu a nós mesmos. Imprimimos um ritmo muito forte. Foi o nosso melhor desempenho nos últimos tempos. O Brasil viaja hoje para a cidade de Okayama, onde disputará as próximas três partidas. O primeiro desafio da terceira fase da Copa do Mundo será amanhã, às 7h05 (de Brasília), no Momotaro Arena, com transmissão da Rede Globo e do SporTV. A liderança da Copa do Mundo é da Rússia, com quatro vitórias, em quatro jogos. O Brasil está em segundo, com apenas uma derrota. Bulgária, Estados Unidos, Argentina e Austrália somam duas derrotas cada. As três primeiras se garantem em Pequim ano que vem.