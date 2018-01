Brasil passa pelo Japão na Liga Mundial Jogando na cidade de Gifu, no Japão, a Seleção Masculina de Vôlei conquistou, na madrugada deste domingo (horário de Brasília), a quinta vitória no Grupo A da Liga Mundial. O Brasil derrotou a seleção do Japão por 3 sets a 1, com parciais de 25-17, 25-19, 27-29 e 25-18. Os brasileiros dominaram amplamente os dois primeiros sets, perderam o ritmo no terceiro - vencido pela jovem equipe local - mas retomaram novamente o controle do jogo, fechando sem dificuldade a partida no quarto set. Com o resultado, o Brasil volta a assumir a liderança do grupo, à frente de Portugal, que joga neste domingo contra a Venezuela.