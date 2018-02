Brasil pega a Alemanha na abertura do Mundial de Handebol A seleção brasileira de handebol masculino estréia nesta sexta-feira contra a anfitriã Alemanha, em Berlim, na abertura do 20.º Mundial da categoria. A principal esperança do País é o goleiro Maik, eleito o melhor jogador do último torneio preparatório disputado pela equipe, na Espanha. "Acredito que poderemos ter uma boa participação na competição", contou Maik. "O trabalho do técnico (o espanhol Jordi Ribera) está sendo excelente. Acho que será possível aumentar o nosso rendimento e diminuir a diferença para os europeus." No último Mundial, realizado em 2005, na Tunísia, o Brasil foi apenas o 19.º colocado. A Espanha foi a melhor de todos os 24 participantes. Além dos alemães, os brasileiros, que estão no Grupo C, terão pela frente Polônia e Argentina. O campeão deste ano garante vaga para a Olimpíada de Pequim, em 2008 - além disso, o vencedor também assegura uma passagem para o próximo Mundial, que será disputado na Croácia, em 2009. As seleções que terminarem entre o 2.º e o 7.º lugar terão a oportunidade de disputar três torneios classificatórios para Pequim. Grupos do Mundial de Handebol da Alemanha Grupo A: Tunísia, Eslovênia, Kuwait e Groenlândia Grupo B: França, Islândia, Ucrânia e Austrália Grupo C: Alemanha, Polônia, Brasil e Argentina Grupo D: Espanha, República Checa, Egito e Catar Grupo E: Dinamarca, Noruega, Hungria e Angola Grupo F: Croácia, Rússia, Marrocos e Coréia do Sul