Brasil pega a China, pelo Grand Prix A seleção brasileira feminina de vôlei tem, na madrugada de amanhã, seu segundo desafio na fase final do Grand Prix de Vôlei, em Tóquio, contra a seleção da China (às 3h30 de Brasília). A equipe masculina, que disputa o Campeonato Sul-Americano desfalcada do levantador Bruno, contundido, enfrenta hoje a seleção do Chile, às 15 horas de Brasília, em Bogotá, Colômbia. Amanhã, a adversária será a Venezuela.