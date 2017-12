Brasil pega grupo difícil no Mundial de handebol feminino

A seleção brasileira feminina de handebol caiu em uma chave difícil na 1.ª fase do Campeonato Mundial, que acontecerá em dezembro, na França. No sorteio realizado nesta quinta-feira, em Paris, o Brasil terá pela frente a atual campeã Rússia, a Macedônia e a Austrália. Apenas as duas primeiras colocadas se classificarão para a segunda fase do torneio. O técnico Juan Oliver esteve presente no sorteio e analisou a chave do Brasil. "Nosso grupo, sem dúvidas é o mais forte, mas podemos aproveitar isso nos cruzamentos da segunda fase. Temos chances de ganhar da Austrália e da Macedônia, mas precisamos jogar com muita vontade e concentração. Já a Rússia é a atual campeã do mundo, uma equipe muito forte, mas acredito que podemos fazer uma boa partida", disse. No último Mundial, a seleção brasileira deu um grande salto na classificação - do 21.º lugar em 2003, na Itália, para a sétima colocação em 2005, na competição realizada na Rússia. Este resultado permitiu que o Brasil ficasse na segunda escala do sorteio para enfrentar apenas uma potência na primeira etapa. A seleção brasileira disputará a primeira fase na cidade de Saint Brieuc. Pelo regulamento, os times se enfrentam entre si dentro das chaves e os dois primeiros se classificam para a próxima etapa. A segunda fase será realizada em dois grupos de seis equipes, classificando os quatro melhores de cada um para as quartas-de-final. Nos Jogos Pan-Americanos do Rio, em julho, a equipe comandada por Juan Oliver terá pela frente, na primeira fase, as seleções de Cuba, Canadá e México. O campeão do Pan se classificará automaticamente para as Olimpíadas de Pequim, na China, em 2008. Confira todos os grupos do Mundial: Grupo A França Croácia Argentina Casaquistão Grupo B Rússia Brasil Macedônia Austrália Grupo C Noruega Áustria Angola República Dominicana Grupo D Romênia Polônia China Tunísia Grupo E Hungria Espanha Japão Congo Grupo F Alemanha Coréia do Sul Ucrânia Paraguai