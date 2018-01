Brasil pega Panamá no Mundial de Beisebol A seleção brasileira estréia amanhã no Mundial de Beisebol, contra a forte seleção do Panamá, em Cuba. O torneio foi aberto hoje e segue até o dia 25. As 15 seleções se enfrentam em dois grupos - os quatro primeiros passam à fase seguinte. Brasil e Panamá estão no grupo B, com Estados Unidos, China, Japão, Holanda, México e França. No grupo A estão Canadá, Taiwan, Itália, Coréia do Sul, Nicarágua, Rússia e Cuba, que já conquistou 24 títulos e é a favorita. A partir do dia 30, no Pré-Olímpico do Panamá, 13 equipes americanas disputam duas vagas na Olimpíada de Atenas, em 2004.