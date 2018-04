Brasil pega Rússia na fase final do Grand Prix A seleção brasileira feminina de vôlei vai estrear, na próxima quarta-feira, contra a Rússia, na fase decisiva do Grand Prix. Na quinta, o Brasil pega a China; na sexta, a Holanda; no sábado, a Alemanha; e, no domingo, o Japão. Ontem, o Brasil bateu a Coreia do Sul, por 3 a 1 (25/27, 25/15, 25/15 e 25/19) e manteve sua invencibilidade - nove vitórias em nove jogos.