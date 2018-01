Brasil pega Suécia, em casa, para voltar à elite na Davis O Brasil vai jogar em casa, contra a Suécia, na disputa por um lugar no Grupo Mundial da Copa Davis em 2007. O playoff será disputado de 22 a 24 de setembro, em local a ser escolhido pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT). O sorteio foi realizado nesta quarta-feira, em Londres. A Suécia foi a última adversária do Brasil no Grupo Mundial. Em fevereiro de 2003, o Brasil perdeu para os suecos por 3 a 2, em Helsingborg, e depois cairia para o Grupo 1 ao ser derrotado pelo Canadá, no playoff. Naquela ocasião, o Brasil teve Gustavo Kuerten, André Sá, Flávio Saretta e Ricardo Mello. Como jogou fora de casa, o Brasil tem agora o direito de sediar o confronto - isso aconteceria também se o adversário fosse Espanha ou Suíça. Na primeira fase, a Suécia perdeu por 5 a 0 para a Argentina, em Buenos Aires, jogando com Thomas Johansson, Jonas Bjorkman, Simon Aspelin e Robin Soderling. O Brasil também poderia pegar em casa a Suíça, de Roger Federer, ou a Espanha, de Rafael Nadal. A CBT avisa que vai estudar a melhor proposta, segundo o presidente Jorge Rosa. "O resultado do sorteio foi muito bom", festejou Jorge Rosa. "Vamos, enfim, jogar em casa, depois de praticamente um ano inteiro tendo de viajar." O fato de jogar em casa, além de aumentar muito as chances de o Brasil garantir sua classificação para o Grupo Mundial de 2007, também assegura uma boa oportunidade de a CBT recuperar-se das inúmeras despesas e talvez recolocar seus cofres em ordem, depois de tantos desmandos da antiga administração. "Para a escolha da sede vamos proceder da mesma maneira que fizemos em Joinville, quando recebemos as Antilhas Holandesas", disse Rosa. "A situação agora melhorou bastante, pois a Federação Internacional mudou o regulamento e já aceita que seja colocado na quadra o nome da cidade ou do Estado que está apoiando o evento. Por isso, podemos ter apoios mais fortes." Há vários interessados em promover o confronto Brasil x Suécia. Minas Gerais saiu na frente anunciando que tem a preferência, fato não confirmado por Rosa. O dirigente disse que analisar todas as propostas e não se comprometeu com ninguém. Confira os outros confrontos do playoff da Copa Davis Espanha x Itália Áustria x México Alemanha x Tailândia Holanda x República Tcheca Romênia x Coréia do Sul Eslováquia x Bélgica Suíça x Sérvia e Montenegro