Brasil pega vencedor de Colômbia x Canadá na Davis Como cabeça-de-chave número 2 do Grupo I da zona americana da Copa Davis, o Brasil só vai estrear na segunda rodada da competição em 2007. O adversário será o vencedor do confronto entre Colômbia e Canadá, a ser disputado de 9 a 11 de fevereiro. Independente de quem seja o adversário (Colômbia ou Canadá), a equipe brasileira jogará em casa, de 6 a 8 de abril. E se vencer, o Brasil estará classificado novamente para o playoff do Grupo Mundial, disputando uma vaga na primeira divisão do torneio. Mesmo com a volta de Gustavo Kuerten, o Brasil não conseguiu voltar ao Grupo Mundial da Davis, ao ser derrotado pela Suécia por 3 a 1, no último fim de semana, em Belo Horizonte.