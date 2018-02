Brasil perde da Alemanha na estréia no Mundial de handebol O Brasil abriu com derrota sua participação no Mundial Masculino de Handebol, que está sendo disputado na Alemanha. A equipe jogou bem, mas perdeu por 27 a 22 para os donos da casa, na partida de abertura da competição, que vai até o dia 4 de fevereiro. A seleção brasileira, treinada pelo espanhol Jordi Ribera, começou melhor a partida e chegou a abrir 5 a 3 ao fim dos primeiros 10 minutos - no handebol, são dois tempos de 30 minutos cada -, com um gol de Guilherme, que fechou a partida com cinco tentos. O time, no entanto, perdeu ritmo no fim da primeira etapa e, sem velocidade no ataque, permitiu a virada da Alemanha, considerada uma das favoritas ao título. O primeiro tempo terminou com vantagem de 12 a 10 para os alemães, que não deixaram mais o Brasil passar à frente - conseguiram chegar a 5 pontos de frente na metade da etapa final e conduziram o jogo com tranqüilidade. O brasileiro Felipe, com sete gols, terminou como o artilheiro do jogo. Hens e Kehrmann fizeram seis gols cada para os alemães. A derrota na estréia já era esperada pelo técnico Ribera, que aposta em vitória no próximo jogo da primeira fase, domingo, contra a Polônia, às 12h30 (de Brasília). Os poloneses estréiam neste sábado, contra a Argentina - adversária do Brasil na segunda-feira. Os dois primeiros de cada chave chegam à segunda fase, e esse grupo está sendo considerado o "grupo da morte" da competição.