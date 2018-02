Brasil perde da Argentina pelo Mundial de Handebol O Brasil perdeu por 22 a 20 para a Argentina, nesta segunda-feira, e encerrou sua participação na primeira fase do Mundial Masculino de Handebol com três derrotas e na última posição do Grupo C. Agora, o time do técnico Jordi Ribera, que desde o início afirmou que sua prioridade na competição era preparar o time para os Jogos Pan-Americanos, vai no máximo brigar pela 19.ª posição do Mundial que está sendo disputado na Alemanha. O torneio de consolação começa na quarta-feira, mas o Brasil joga apenas no dia seguinte, contra a Groenlândia. No sábado, pega a Austrália. O vencedor desse grupo enfrenta o vencedor do outro grupo, que tem Catar, Angola e Marrocos, pelo 19.º lugar - que é a mesma posição obtida pelo Brasil no Mundial de 2005, disputado na Tunísia. A Argentina, que é a principal rival do Brasil na América do Sul, também já estava fora da briga pelo titulo, mas vai disputar o 13.º lugar. Assim como nas derrotas anteriores, para Alemanha e Polônia, o Brasil começou bem o jogo e abriu vantagem no Brasil - chegou ao fim do primeiro tempo com vantagem de 10 a 7. Na segunda etapa, contudo, o time perdeu rendimento e permitiu a virada do rival. Brasil e Argentina fizeram a decisão do Pan de Santo Domingo, em 2003, com vitória brasileira - que garantiu vaga na Olimpíada de Atenas. Neste ano, o Pan do Rio também servirá como Pré-Olímpico, o que explica a prioridade dada pelo treinador espanhol. A partida desta segunda serviu como prévia de uma possível decisão que será vista no Rio - e o resultado mostra que, por enquanto, os argentinos estão em vantagem. Outros resultados Os principais favoritos não enfrentaram sobressaltos na primeira fase do Mundial. A Espanha, atual campeã, se classificou para a segunda fase com três vitórias e saldo de 33 gols - nesta segunda, bateu a República Checa por 35 a 29. A Croácia, vice em 2005, também passou com três vitórias, a última delas sobre a Rússia, 32 a 27. A principal surpresa foi a derrota da anfitriã Alemanha, que tenta apagar a má impressão pelo nono lugar conquistado há dois anos, mas acabou perdendo a decisão do Grupo C para a Polônia: num jogo muito equilibrado, os poloneses venceram por 27 a 25. Na fase final, os dois primeiros de cada grupo serão divididos em dois grupos de seis - serão computados os resultados da primeira fase - e os dois primeiros disputam as semifinais.