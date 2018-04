Brasil perde da Austrália e tenta bronze A seleção brasileira feminina de basquete perdeu para a Austrália, nesta sexta-feira, por 88 a 75, e está fora da final olímpica, em Atenas. Mesmo perdendo por uma margem menor do que a da fase de classificação - as australianas venceram por 18 pontos de diferença -, o Brasil não apresentou evolução em relação àquela partida: nesta semifinal, as brasileiras perderam três dos quatro períodos e só estiveram à frente no placar no início do jogo. O Brasil disputa o bronze com a Rússia, que foi derrotada pela seleção favorita ao título, os Estados Unidos.