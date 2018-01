Brasil perde da China no Grand Prix A seleção brasileira de vôlei feminino foi derrotada de modo incontestável pela China, na madrugada deste domingo, em partida válida pela fase final do Grand Prix 2005. As chinesas, atuais campeãs olímpicas, passaram facilmente pelas brasileiras, vencendo o jogo por 3 sets a 0 (parciais de 25/18, 25/17 e 25/19). O confronto aconteceu na cidade de Sendai, no Japão. Apesar da derrota, as brasileiras, que são as atuais campeãs do Grand Prix, foram beneficiadas pela vitória de virada da Holanda sobre a Itália por 3 sets a 2 (24/26, 18/25, 26/24, 25/21 e 15/10), e ainda podem ficar com o título. Brasil e Itália decidem o torneio na madrugada desta segunda-feira (às 3h, com TV Globo), em condições iguais: quem vencer a partida, leva o troféu. As brasileiras lutam pelo pentacampeonato. Completando a rodada deste domingo, Cuba derrotou o Japão por 3 sets a 2 - com parciais de 21/25, 25/20, 20/25, 28/26 e 17/15. As duas seleções já estavam sem chances de conquistar o título do Grand Prix.