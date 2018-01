Brasil perde da Holanda no pólo aquático A seleção brasileira masculina de pólo aquático perdeu, neste domingo pela manhã, para a Holanda, por 10 a 7, na piscina do Pacaembu, em jogo válido pela terceira rodada do Grupo A da Liga Mundial. Com este resultado, o Brasil está fora da fase final, que será em agosto, em Nova York. Holanda, Itália e Grécia foram as seleções classificadas.