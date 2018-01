Brasil perde da Itália no pólo-aquático O atacante Daniel Mameri, capitão da seleção brasileira de pólo aquático, teve uma torcida especial nas arquibancadas do parque aquático do Pacaembu. O pai Roberto e a mãe Cecília nem lembravam desde quando não viam um jogo do filho, o capitão do Brasil. Mas hoje, foram premiados com quatro gols dos seis do Brasil, feitos por Daniel Mameri, contra a Itália. O Brasil perdeu o segundo jogo pelo Grupo A da Liga Mundial, por 10 a 6, mas deixou a piscina comemorando. A Itália, três vezes campeã olímpica e dona de dois títulos mundiais, tem um pólo profissional, goleou a Holanda por 15 a 8, na sexta-feira, e é favorita da chave. Na preliminar, a seleção da Grécia venceu a Holanda por 11 a 6. "Dois gols do meu filho já estavam bons", observou dona Cecília, mãe de Mameri, que estava preparada para ver o Brasil ser goleado pelos italianos. Satisfeita, a mãe viu o filho em um bom dia. "Eu já estava me sentindo bem desde que entrei na piscina. No primeiro jogo, contra a Grécia, parecia meio travado. Tivemos menos erros nesse segundo jogo do que na estréia e espero que tenhamos menos ainda contra a Holanda. Fica provado que precisamos de ritmo de jogo", disse Mameri. O Brasil quer vencer a Holanda amanhã e conseguir a vaga, entre os três primeiros do grupo, para ir à superfinal, em Nova York, em agosto. O técnico Carlinhos Carvalho disse que foi um jogo excelente, que a Itália esperava abrir uma diferença de três ou quatro gols em cada quarto. "Não temos o mesmo volume de jogo, a eficiência ou o nome da Itália." Elogiou a defesa, dizendo que foi irretocável ao encarar a briga contra os centrais italianos, que estão entre os melhores do mundo. Usou o adjetivo fenomenal para definir a atuação do atacante Mameri e, também o goleiro Pará, que hoje fechou o gol. O atacante Maurizio Felugo, autor de dois dos dez gols da Itália, elogiou o público (cerca de 1.500 pessoas, hoje) e a organização da Liga, e disse que seu time vem trabalhando muito duro para conseguir a vaga nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, no Mundial de Desportos Aquáticos, a partir do dia 13 de julho, em Barcelona, ou na Liga Mundial. Felugo observou que já havia achado a seleção do Brasil forte, nos jogos da Liga, no ano passado. "Acho que cresceram ainda mais esse ano." O técnico Paolo de Crescenzo afirmou que se mantiver a preparação e o intercâmbio "é uma questão de tempo o Brasil estar entre os melhores."