Brasil perde do Uruguai e se complica A seleção brasileira se complicou no Grupo B do Campeonato Sul-Americano Sub-20. Perdia o jogo por 2 a 0, reagiu e empatou no segundo tempo mas vacilou no final e tomou o terceiro, perdendo por 3 a 2 do Uruguai, ontem à noite no Estádio Bicentenário em San Juan, Argentina. Com apenas um ponto, o time comandado técnico Émerson Ávila terá agora de vencer a Venezuela, no próximo jogo, para se manter vivo na competição.