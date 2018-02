Brasil perde e é eliminado do Mundial de Handebol O Brasil perdeu neste domingo para a Polônia, por 31 a 23, pela primeira fase do Mundial Masculino de Handebol, disputado na Alemanha. Com a derrota e a vitória do time da casa sobre a Argentina, por 32 a 20, a seleção não tem chances de chegar à segunda fase. A seleção começou mal, e deixou a Polônia abrir vantagem de 11 a 5. Em seguida esboçou uma reação, encostando em 13 a 12. O Polônia, porém, retomou o controle do jogo e manteve uma vantagem constante. Após um momento de desconcentração do Brasil os poloneses abriram maior vantagem, terminando com o placar de 31 a 23. A seleção brasileira ainda segue na disputa por posições menores no mundial. A intenção do técnico, o espanhol Jordi Ribera, é utilizar a competição como preparativo para os Jogos Panamericanos, que serão realizados no Rio de Janeiro de 13 a 29 de julho. O vencedor do Pan irá para as Olimpíadas de Pequim, em 2008. O Brasil ainda enfrenta na segunda-feira a Argentina, seu provável concorrente na disputa pela vaga olímpica. O jogo será transmitido na TV, ao vivo, pela ESPN, às 18 horas (horário de Brasília).