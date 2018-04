Brasil perde e enfrenta o algoz da Liga Mundial

A seleção brasileira masculina de vôlei sofreu ontem a primeira derrota na Copa do Mundo. E foi das mais indigestas: perdeu para a Itália no tie-breaker por 3 sets a 2, (25/16, 20/25, 18/25, 25/21 e 22/20), quebrando um tabu de oito anos. O time descansa na madrugada de hoje e joga amanhã contra a Rússia, às 4 horas de Brasília, em Kumamoto, Japão. Os russos foram os algozes dos brasileiros na final da Liga Mundial, em julho deste ano.

Desde o último Campeonato Mundial, na Itália, a rivalidade entre as duas equipes se acirrou. Os brasileiros reclamaram bastante da tabela daquela competição, alegando que privilegiava os donos da casa e fazia com que a equipe fosse submetida a uma série de viagens. O caso culminou na polêmica partida contra a Bulgária, que o Brasil perdeu por 3 sets a 0 e evitou uma viagem para Florença. Na sequência, o time venceu a Itália na semifinal em um confronto muito tenso e foi a campeã ao ganhar a final contra Cuba.

Ontem o jogo foi de alto nível, com as equipes tentando mostrar seu melhor. "O nosso saque foi menos eficiente em relação ao jogo anterior e isso prejudica um pouco o trabalho do bloqueio. Além disso, não conseguimos controlar o oposto deles (Lasko), que fez 27 pontos (foi o melhor do jogo), e isso, certamente, foi um ponto decisivo a favor deles", disse Bernardinho. "Poderíamos ter sido mais eficientes. Apesar disso, tivemos chances de fechar o jogo e não conseguimos", concluiu.

Bernardinho prevê dificuldades contra a Rússia. "Eles vão colocar pressão no saque, impor dificuldades e temos que saber sair disso. Nesses momentos, não podemos conceder pontos ao adversário."