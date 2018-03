Brasil perde e está fora do Grand Prix A seleção brasileira feminina de vôlei perdeu feio para a Coréia do Sul, neste sábado, e ficou fora da fase final do Grand Prix, disputado na Itália. A derrota por 3 sets 0 (25/20, 25/21 e 25/18) deixou o Brasil em quarto lugar no grupo B, sendo que apenas as três primeiras equipes (Rússia, Coréia e China) garantiram vaga. Com a vitória sobre a China por 3 a 1 (25/23, 21/25, 25/20, 28/26), também neste sábado, a Rússia ficou em segundo lugar do grupo B - a Coréia foi a primeira colocada. E a seleção chinesa terminou empatada em número de pontos com o Brasil, mas levou vantagem no saldo de sets. Na chave A, apenas Estados Unidos e Itália, por ser a anfitriã, já estão confirmados. A outra vaga na fase final, que começa segunda-feira, será decidida entre Holanda, Japão e Alemanha.