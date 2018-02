Brasil perde e se complica no Mundial de Handebol

A seleção brasileira se complicou nesta segunda-feira no Mundial Feminino de handebol, que está sendo disputado na França: perdeu por 26 a 22 para a Macedônia, e agora terá de vencer a Rússia, atual campeã mundial, para conseguir a classificação para a segunda fase. As russas arrasaram por 40 a 7 a Austrália, saco de pancadas do Grupo B, que está sendo disputado na cidade de Saint-Brieuc. O Brasil começou melhor na partida, e chegou a manter três gols de vantagem durante o primeiro tempo, mas caiu de rendimento e suou para conseguir terminar a parcial à frente, por 11 a 10. A Macedônia passou à frente no começo do segundo tempo e aos poucos conseguiu abrir vantagem. Nervosas, as brasileiras perderam boas chances de encostar no placar e acabaram sendo derrotadas. O destaque do Brasil acabou sendo a armadora Deonise, com 5 gols - pela Macedônia, a goleadora foi Natalija Todorovska, que marcou 7 vezes. Nesta terça, o Brasil pega a Rússia às 17h30 (de Brasília) e, se perder, chegará no máximo ao 13.º lugar, uma decepção para quem ficou em sétimo no último Mundial, em 2005, na Rússia. Às 15h30, Macedônia e Austrália se enfrentam, e a seleção brasileira entrará em quadra sabendo do placar que precisará para se classificar.