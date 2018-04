Brasil perde e vaga só vem com milagre

Depois de perder para a Itália no sábado, a seleção feminina de vôlei dependia de uma vitória sobre o Japão para continuar com chances de brigar por uma das três vagas para a Olimpíada de Londres de 2012, mas o Brasil teve mais uma atuação apática na Copa do Mundo e foi derrotado com facilidade pelas anfitriãs por 3 sets a 0, com parciais de 26-24, 25-19 e 25-23.

"As japonesas foram melhores no segundo e no terceiro sets. O jogo poderia ter sido mais longo se tivéssemos vencido a primeira parcial. Não aproveitamos bem os contra-ataques e estamos sem muitas opções de troca no banco", lamentou o técnico José Roberto Guimarães.

Com o terceiro revés no torneio, o segundo consecutivo (foi batido pelos Estados Unidos na estreia), o Brasil ocupa o sexto lugar com 12 pontos, sete atrás da China, terceira colocada, e terá de torcer por uma combinação de resultados quase impossível para chegar entre os três primeiros.

"Essa competição mostrou que precisamos trabalhar ainda mais para conseguir o nosso objetivo. Temos um grupo unido e vamos lutar para terminar bem o torneio", disse a líbero Fabi.

O próximo desafio pela Copa do Mundo será quarta-feira, às 7h20, em Tóquio, contra a Argentina. Na sequência, o Brasil encara Argélia, quinta, às 4h, e República Dominicana, sexta, às 4h.

Caso não consiga se garantir em Londres, o que parece muito provável, o Brasil ainda terá duas oportunidades para brigar pela vaga nos Jogos no ano que vem: no Pré-Olímpico das Américas e no Pré-Olímpico Mundial.