Brasil perde jogo e invencibilidade A seleção masculina de vôlei perdeu para os Estados Unidos, nesta segunda-feira, pelo placar de 3 sets a 1, parciais de 25/22, 25/23, 18/25 e 25/22. O resultado não teve influência na classificação do Brasil, que terminou a fase de classificação em primeiro do Grupo B. Por outro lado, garantiu a quarta vaga da chave aos norte-americanos. A última derrota do Brasil em jogos oficiais havia sido contra a Venezuela, no pan-americano de Santo Domingo, em 2003.