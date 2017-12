Brasil perde mais uma no handebol A seleção brasileira feminina de handebol foi derrotada por 36 a 23, nesta quarta-feira, pela segunda rodada do Mundial que está sendo disputado na Itália. A eslovaca Tchetchkova foi a artilheira da partida, com 10 gols. As brasileiras já haviam sido derrotadas pela Noruega na estréia. Nesta quinta-feira, o Brasil enfrenta o Uruguai.