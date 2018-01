Brasil perde mais uma no handebol A seleção brasileira masculina de handebol perdeu para o Egito por 24 a 20, nesta quarta-feira, no Mundial que está sendo realizado na Tunísia. Com a terceira derrota em três jogos disputados, o Brasil não tem mais chances de passar para a próxima fase do campeonato. O Brasil, que já tinha perdido para Noruega e Alemanha, está no grupo D do Mundial e volta a jogar nesta quinta-feira, contra Sérvia & Montenegro, às 15h15 (horário de Brasília). O Catar é a outra seleção que também faz parte dessa chave, em que apenas os três primeiros colocados garantem vaga na próxima fase.