Brasil perde na estréia do pólo aquático A Seleção Brasileira Feminina de Pólo Aquático estreou com derrota hoje, no Pré-Olímpico de Impéria, na Itália: a Espanha fechou 8 a 3. Amanhã, o Brasil terá mais uma partida difícil - contra a forte Itália - que tem campeonato profissional - e também a torcida. Apesar da superioridade espanhola, nos primeiros dois períodos a vantagem das européias não foi tão grande, diante da forte marcação brasileira (apenas 4 a 2). Mas no terceiro quarto do jogo as favoritas conseguiram avançar para 6 a 2 no placar. O último período serviu apenas para confirmar a vitória da Espanha, que amanhã joga com a também fortíssima Hungria. Na primeira fase, as brasileiras ainda enfrentam a Nova Zelândia, na quarta-feira, têm folga na quinta e pegam a Hungria na sexta-feira. A competição italiana, que vai até domingo, classifica as quatro Seleções primeiras colocadas para os Jogos Olímpicos de Atenas, em agosto.