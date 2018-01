Brasil perde na Liga Mundial de Vôlei Com um time bastante modificado, a Seleção Brasileira Masculina de Vôlei perdeu por 3 sets a 0 para Portugal, neste domingo, no segundo confronto entre as equipes pela fase de classificação da Liga Mundial. Mostrando certo desentrosamento e errando em excesso, o time brasileiro foi dominado e perdeu com parciais de 25/22, 25/20 e 25/23, em 1h27 de jogo. Com a derrota, o Brasil perde também a liderança do Grupo A. O time tem os mesmos sete pontos que Portugal, mas perde no critério de sets perdidos (6 a 4). No outro jogo do grupo, a Venezuela venceu o Japão também por 3 a 0, parciais de 31-29, 25-22 e 25-21. Nesta segunda-feira, o time de Bernardinho parte para Gifu, onde enfrenta o Japão nos dias 11 e 12 de junho. O Brasil entrou em quadra com três alterações em relação à formação que iniciou o primeiro jogo contra Portugal, no sábado, quando venceu por 3 a 0. Bernardinho lançou Anderson, João Paulo e Renato Felizardo nos lugares de André Nascimento, Murilo e Rodrigão, respectivamente. A equipe até que começou bem e chegou a abrir quatro pontos de vantagem (12 a 8). Mas, aos poucos, os problemas começaram a aparecer. Os portugueses encostaram no placar, viraram em 21 a 20 e fecharam o primeiro set em 25 a 22. As coisas não mudaram muito no segundo set e Portugal venceu com mais facilidade ainda (25 a 20). Bernardinho voltou com André Nascimento, Murilo e Rodrigão para o terceiro set. Mas a seleção portuguesa mostrou que estava mesmo num dia inspirado. Errando muito pouco abriu nova vantagem e passou a administrar. No finalzinho, o time brasileiro até que tentou uma reação, com alguns bons ataques de André Nascimento, mas o dia era mesmo de Portugal, que fechou o set em 25 a 23 e o jogo em 3 a 0. A equipe brasileira jogou com Ricardinho, Anderson, João Paulo, Dante, Renato Felizardo e André Heller. Líbero: Escadinha. Entraram Samuel, Marcelinho, Murilo, Rodrigão e André Nascimento.