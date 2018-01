Brasil perde no beisebol e tenta 7º lugar Mais uma derrota, desta vez para os EUA, frustrou os planos da seleção brasileira de beisebol ocupar a quinta colocação no mundial da categoria disputado em Havana. Na madrugada desta sexta-feira, o Brasil perdeu para os norte-americanos por 13 a 4 e tenta contra a Coréia do Sul ao menos a sétima posição na competição. A decisão do título será entre Cuba e Panamá, enquanto Taiwan e Japão brigam pelo bronze. Os EUA disputam o quinto lugar contra a Nicarágua.