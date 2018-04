Brasil perde no handebol para Alemanha O Brasil chegou a equilibrar parte do primeiro tempo contra a Alemanha, pela terceira rodada do torneio olímpico de handebol masculino, mas, no final, o time europeu se impôs e abriu 13 gols de vantagem. Assim, os brasileiros foram derrotados por 34 a 21 (parciais de 18 a 12), nesta quarta-feira, no Pavilhão de Esportes de Atenas. A Alemanha abriu 3 a 0 logo no início da partida, mas os brasileiros conseguiram encostar. O técnico Alberto Rigolo pediu aos jogadores mais tranqüilidade e paciência para trabalhar a bola. Com isso, o jogo ficou equilibrado até a saída do armador Guga, que deslocou o ombro esquerdo após marcar o 7º gol. No segundo tempo, a exclusão de 2 minutos do armador Bruno Santana deu chance para os alemães abrirem larga vantagem. Foi a terceira derrota consecutiva brasileira no torneio e agora o time tem de vencer as duas partidas restantes, contra Grécia e Egito, se quiser se classificar para a próxima fase. Até o momento, o Brasil foi o time que mais gols marcou na Alemanha: os gregos perderam por 28 a 18 e o egípcios, por 26 a 14. O próximo jogo dos brasileiros será na sexta-feira, contra a Grécia, e o time estará desfalcado do armador Guga. Depois, a equipe encerra a primeira fase contra o Egito, no domingo.