Brasil perde no Mundial de Beisebol A seleção brasileira de beisebol perdeu da Coréia do Sul por 4 a 0, nesta quarta-feira, no Mundial de Eindhoven, na Holanda. Dos cinco jogos que disputou até agora, o Brasil venceu um (África do Sul) e perdeu os outros quatro (China, Cuba e Holanda foram os demais). Mas, mesmo com o saldo negativo, a seleção brasileira ainda tem chance de avançar à segunda fase. A equipe folga nesta quinta-feira e volta a campo na sexta, diante do Panamá. Na última edição, em Cuba/2003, o Brasil terminou em 6º lugar.