Brasil perde no Mundial de handebol A Seleção Brasileira Feminina de Handebol estreou mal no Campeonato Mundial da modalidade, que está sendo realizado em Trento, na Itália. Nesta terça-feira, as jogadoras comandadas por Digenal Cerqueira perderam por 22 a 37 para a Noruega. A artilheira da partida foi a norueguesa Gro, com sete gols. Pelo Brasil, quem mais marcou foi Silvia Pinheiro, com seis. O próximo adversário será a Eslovênia, às 13h30 desta quarta-feira. O grupo do Brasil conta ainda com Tunísia, Itália e Uruguai.