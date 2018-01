Brasil perde no Mundial de Handebol A seleção brasileira feminina de handebol fez uma grande partida, mas não conseguiu vencer a Romênia nesta segunda-feira, na abertura da segunda fase do Campeonato Mundial, em São Petersburgo, na Rússia. Após a derrota por 35 a 33, o Brasil volta a jogar nesta terça, contra a Ucrânia. Com esse resultado negativo, o Brasil fica muito longe da vaga para a semifinal do Mundial. Mesmo porque, carregou para a segunda fase as derrotas que teve para Alemanha e Dinarmaca, as duas primeiras colocadas de seu grupo. Além disso, as brasileiras só jogam mais uma vez, além do confronto com a Ucrânia: será na quinta-feira, contra a França. De qualquer maneira, a seleção feminina já igualou, no mínimo, o seu melhor resultado na história do Mundial. Em 2001, no campeonato da Itália, o Brasil terminou em 12º lugar.