Brasil perde no Mundial de handebol e se complica

Após vencer a França na estreia, as brasileiras perderam para a Suécia no último domingo. Com a derrota para as alemãs, no duelo válido pelo Grupo A, agora o Brasil precisa surpreender, na próxima quarta-feira, a Dinamarca, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 1996, 2000 e 2004, e depois superar o Congo, um dia depois.

No confronto desta segunda-feira, a Alemanha dominou e só foi ameaçada pela seleção brasileira no final do segundo tempo, quando viu sua vantagem de 28 a 22 cair para 29 a 26. Em seguida, as alemãs ainda tiveram uma jogadora excluída da partida por dois minutos, mas mesmo assim mantiveram a vantagem à frente no marcador até o fim.