Brasil perde outra no pólo aquático O sonho olímpico da seleção brasileira de pólo aquático ficou mais distante. A equipe perdeu nesta quarta-feira para a Eslováquia, por 3 a 0, no Torneio Pré-Olímpico disputado nas piscinas de São Januário, no Rio. Agora, o Brasil precisa vencer a Holanda amanhã para conseguir a vaga na repescagem. Por terem melhor saldo de gols, os holandeses jogam pelo empate. "Quando vi a tabela de jogos já sabia que Brasil e Holanda se enfrentariam para disputar uma vaga", disse o técnico brasileiro Carlos Carvalho. "Vamos fazer o possível para ganhar deles. Precisamos melhorar nosso ataque que decepcionou hoje." Apesar da boa atuação do goleiro Pará, o Brasil não conseguiu segurar a pressão dos eslovacos e acabou pecando nas conclusões. Para o capitão Daniel, o seleção atuou muito parada, faltando uma maior movimentação no ataque. "Precisamos melhorar muito se quisermos derrotar a Holanda", disse. Na última partida entre as duas seleções, pela Liga Mundial de 2003, em São Paulo, os holandeses venceram por 10 a 7. No outro jogo do grupo B, nesta quarta-feira, a Holanda derrotou a Argentina, por 15 a 3. Na chave A, a Croácia continua invicta e já garantiu a vaga na semifinal da competição. Nesta rodada, a Romênia goleou Porto Rico por 14 a 1, de virada. Os croatas derrotaram a Polônia por 8 a 2 e a Alemanha venceu o Canadá por 8 a 3. Nesta quinta-feira, o Canadá enfrenta a Romênia, a Polônia joga com a Alemanha e a Croácia completa a rodada do grupo A contra Porto Rico. Pelo B jogam Rússia x Argentina e Brasil x Holanda.