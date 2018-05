Brasil perde para a Suécia no Mundial de handebol

A seleção brasileira feminina de handebol bem que tentou, mas não conseguiu buscar ao menos o empate diante da Suécia, neste domingo, em seu segundo jogo pelo Mundial, disputado na China. Na cidade de Wuxi, o Brasil foi derrotado por 26 a 23 e somou sua primeira derrota na competição, após estrear com vitória sobre a França.

Apesar do revés, a seleção tem boas chances de se classificar no Grupo A da competição, que ainda conta com Dinamarca, Alemanha e Congo. Os três primeiros colocados da chave avançam à próxima fase. O problema para o Brasil, porém, pode ser um cruzamento com a Rússia caso não se classifique bem. As russas estão no Grupo B e ganharam três dos últimos quatro Mundiais.

No jogo deste domingo, as brasileiras pagaram o preço por um início ruim de jogo. Após a derrota por 14 a 8 no primeiro tempo, a seleção voltou com tudo para o segundo tempo. Com uma grande reação, chegaram a estar perdendo por 23 a 22, mas falharam nos momentos decisivos e viram a Suécia abrir vantagem novamente no final da partida.

Agora, o time do técnico dinamarquês Morten Soubak terá mais um desafio complicado pela frente. Na manhã desta segunda-feira, às 7 horas (de Brasília), o Brasil volta à quadra para enfrentar a Alemanha. Apesar de terem perdido na estreia para a Dinamarca, as alemãs conquistaram o bronze na última edição do Mundial.