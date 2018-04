Brasil perde para favorita França no Mundial masculino de handebol

GRANOLLERS - O Brasil não resistiu à força da França, atual bicampeã olímpica e mundial, e acabou perdendo nesta terça-feira pela terceira rodada do Grupo A do Mundial masculino de handebol. A seleção francesa confirmou o favoritismo e ganhou dos brasileiros por 27 a 22, em jogo disputado na cidade de Granollers, na Espanha.

Enquanto a França lidera o Grupo A ainda invicta, com três vitórias, o Brasil já soma duas derrotas em três rodadas - perdeu para a Alemanha na estreia e ganhou da Argentina. Assim, a seleção brasileira precisa vencer os dois jogos que restam para ficar entre os quatro melhores da chave e avançar para os oitavas de final.

Nesta quarta-feira, o adversário do Brasil é a Tunísia, que já ganhou dois dos três jogos disputados. O confronto com os tunisianos será a partir das 13 horas (horário de Brasília), novamente em Granollers. Depois, já no encerramento da primeira fase, a seleção brasileira enfrentará o lanterna Montenegro na sexta.

Com um grupo renovado, já de olho na preparação para a Olimpíada do Rio em 2016, o Brasil não conseguiu fazer frente ao poderoso time da França. Ao final do primeiro tempo, a vantagem francesa era de 12 a 5. Na etapa final, a seleção brasileira lutou bastante e diminuiu a desvantagem, mas acabou perdendo o jogo.