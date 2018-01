Brasil perde para o Canadá na zona americana da Fed Cup Buscando uma vaga no Grupo Mundial II da Fed Cup de tênis, o Brasil foi derrotado pelo Canadá por 3 a 0, pela zona americana da competição. Os confrontos ocorreram no Clube Campestre de Medellín, na Colômbia. Com o resultado, a equipe brasileira ficou na segunda colocação da classificação geral, melhorando uma posição em relação à edição de 2005, quando terminou em terceiro. No primeiro confronto entre os dois países, Jenifer Widjara foi derrotada pela canadense Stephanie Dubois por 2 sets a 1, com 3/6, 6/4 e 7/5. Na partida seguinte, Nanda Alves perdeu para Aleksandra Wosniak por 2 a 0 (6/4 e 6/0). Na partida de duplas, obrigatória para completar a tabela, Letícia Sobral e Larissa Carvalho pegaram Sharon Fichman e Aleksandra Wosniak. As canadenses venceram por desistência, pois Larissa sentiu dores no pé direito. As brasileiras perdiam por 3 a 0 no primeiro set.