Brasil perde para o Canadá no pólo aquático feminino Em sua segunda partida no 12.º Mundial de Esportes Aquáticos, a Seleção Brasileira de pólo aquático feminino perdeu para a equipe canadense por 6 a 3, na madrugada desta quarta-feira. O jogo foi equilibrado do início ao fim, com a capitã brasileira Flavia Fernandes e a canadense Tara Campbell duelando pela artilharia da partida. Ambas terminaram com três gols. O próximo compromisso brasileiro é às 7h desta sexta-feira (horário de Brasília), contra a Austrália, que derrotou as canadenses por 5 a 4, na rodada inicial. "O time entrou muito focado. Já há algum tempo, o nosso pensamento está todo voltado para o jogo contra as canadenses. Nossa defesa esteve firme e perdemos em detalhes que podem ser corrigidos até o Pan. Estamos bem animadas", disse Flavia. Allan do Carmo chega em 17.º na maratona de 10 km O brasileiro Allan do Carmo terminou em 17.º lugar na maratona de 10 quilômetros em águas abertas do Mundial de Esportes Aquáticos. A prova vencida pelo russo Vladimir Viatchin. O tempo de Allan foi de 1h56min12s0, contra 1h55min32s52 do campeão. O outro brasileiro que disputou a prova, Fábio Lima, chegou em 34.º, com 2h01min27s0. A medalha de prata foi para o alemão Thomas Lurz, que perdeu para Viatchin após a decisão dos juízes, que tiveram de analisar a foto da chegada para verificar quem havia sido o vencedor da prova. Evgeny Drattsev, também russo, ficou com o bronze. O vídeo da chegada serviu como recurso para a comprovação de que o alemão Christian Hein, que na classificação aparecia no sétimo lugar, na verdade tocou a meta antes do belga Brian Ryckeman e do holandês Maarten van der Weijden. Segundo os árbitros, o primeiro toque do alemão foi muito leve e não chegou a ser registrado pelos equipamentos. Após a análise do vídeo, Hein passou para o quinto lugar. As águas vivas que tinham atrapalhado a prova feminina voltaram a aparecer em St. Kilda, porém em menor quantidade. Mesmo assim, os nadadores saíram da água doloridos e queimados.