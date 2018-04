Brasil perde para o Japão é vice-campeão mundial por equipes

O Brasil acabou com o vice-campeonato do Mundial por equipes de judô, na China, ao perder, neste domingo, para o Japão nos critérios de desempate por pontos após um empate em 3 a 3 na decisão. Na primeira luta, o jovem paulista Charles Chibana perdeu para Hiraoka por ippon. Depois, os japoneses voltaram a vencer com Masato Ichishiba, que derrotou o paraibano Leandro Cunha também por ippon. O Brasil se recuperou com o mineiro Pedro Guedes, que bateu Masato Inazawa por yuko, mas Victor Penalber, do Rio de Janeiro, foi derrotado por Takashi Ono por ippon. Em sua volta à seleção brasileira, o carioca Hugo Pessanha venceu na decisão Hiroshi Izumi, campeão mundial em 2005, por wazari. A reação veio nas categorias com judocas mais fortes: entre os meio-pesados, o brasiliense Luciano Correa, campeão do mundo no Rio de Janeiro, superou Inimata por ippon e, no pesado, o carioca João Gabriel Schlitter empatou com Kensuki Ishii. O desfalque brasileiro foi o paulista Tiago Camilo, campeão mundial, que teve uma virose e não competiu. Outro que nem viajou com a delegação foi o gaúcho João Derly - bi do mundo -, com uma lesão no ombro. Para chegar à final, o Brasil venceu a Rússia na primeira rodada por 4 a 3, e depois a anfitriã China por 3 a 1. Com o resultado, os judocas brasileiros igualam a conquista de 1998, na Bielo-Rússia.