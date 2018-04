Brasil perde para Ucrânia no handebol A seleção feminina de handebol do Brasil perdeu, nesta quinta-feira, para a Ucrânia por 21 a 19. Foi a primeira derrota do Brasil no Grupo A. As brasileiras apresentaram um handebol eficiente e equilibraram a partida contra as tradicionais ucranianas. Sempre perto do placar, o Brasil teve boas oportunidades para virar o jogo e conseguir sua segunda vitória. No entanto, falhou nas finalizações e cedeu diversos contra-ataques para as européias, que souberam aproveitar as chances. O resultado deixa o Brasil na quarta posição, ainda na briga por uma vaga para as quartas-de-final. As brasileiras enfrentam, agora, a Hungria, uma das favoritas ao ouro, no sábado, 21. Dois dias depois, fecha a participação - e provavelmente disputa a classificação - contra a China.