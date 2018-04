Brasil perde primeira no vôlei de praia A dupla brasileira formada por Ana Paula e Sandra perdeu, nesta quinta-feira, a primeira partida do vôlei de praia brasileiro em Atenas. A derrota foi diante das alemãs Lahme e Musch, por 2 sets a 1, parciais de 18/21, 21/15 e 15/11. O resultado não tira a dupla do Brasil da primeira colocação. Para garantir o lugar, elas dependem, contudo, do outro jogo da chave.