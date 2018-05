Brasil perde terceira no Mundial feminino de handebol

As dinamarquesas, tricampeãs olímpicas (1996, 2000 e 2004) e campeãs mundiais (1997) não deram chances à equipe brasileira e confirmaram o favoritismo sem problemas. A seleção europeia está invicta na competição.

A campanha brasileira no Grupo A do Mundial começou com vitória sobre a França (22 a 20). Depois, a seleção caiu diante de Suécia (25 a 23), Alemanha (32 a 30) e agora das dinamarquesas.

Com uma vitória e três derrotas, as brasileiras estão em quinto lugar no Grupo A. Para ficar entre as três primeiras e conquistar uma vaga na segunda fase, a seleção precisa vencer o Congo na rodada final, e ainda torcer por uma combinação de resultados.