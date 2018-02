Brasil pode perder etapa do WQS O Brasil corre o risco de perder uma de suas três etapas do World Qualifying Series (WQS), a Divisão de Acesso do surfe mundial. Os organizadores do Onbongo Pro Surfing, previsto para outubro, em Florianópolis, ainda não pagaram a taxa exigida pela Associação de Surfistas Profissionais (ASP), para a confirmação do evento. O prazo para depositar o dinheiro termina amanhã.