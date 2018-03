Brasil pode ter 12 judocas em Atenas A seleção olímpica de judô que vai aos Jogos de Atenas, em agosto, já conhece cinco de seus titulares, após a Segunda Seletiva Olímpica realizada sábado, em Ipatinga (MG) - Danielle Zangrando (leve), Vânia Ishii (meio-médio), Edinanci Silva (pesado), Carlos Honorato (médio) e Daniel Hernandes (pesado). Esse time aumentará porque o Brasil tem vagas em nove das 14 categorias, sete em cada naipe (masculino e feminino), nos Jogos da Grécia. E a última chance de conquistar as cinco vagas que faltam será o Pan-Americano da Isla Margarita, de 23 a 25 de abril. O Brasil deve ter 12 representantes no judô em Atenas. No masculino, Flávio Canto e Tiago Camilo (meio-médio), Mário Sabino e Luciano Corrêa (meio-pesado), estão empatados por 1 a 1, nas seletivas de São Paulo e Ipatinga, e farão o confronto decisivo no dia 3 de abril (local indefinido). Também com vagas olímpicas asseguradas, mas com as seletivas atrasadas, Henrique Guimarães vence Leandro Cunha (meio-leve) e Leandro Guilheiro ganha de Luiz Camilo (leve) por 1 a 0. Farão o segundo confronto da série melhor-de-três no dia 3 de abril e se a série não for fechada o terceiro no dia 10. O ligeiro é o único peso masculino que não tem vaga olímpica. Alexandre Lee vence Fúlvio Myiata por 1 a 0 e quem ganhar (as lutas também serão dias 3 e 10, se necessário) vai ao Pan, em busca da classificação para o País. No feminino, os três pesos que já asseguraram suas vagas em Atenas tem representantes definidas - Danielle Zangrando, Vânia Ishii e Edinanci Silva, já venceram suas seletivas. Vânia e Edinanci, que eram titulares da seleção, mantiveram o posto, e Danielle, que era reserva, venceu Tânia Ferreira, na seletiva, como desafiante. "Fiquei quatro anos longe da seleção titular. E quando fiz duas cirurgias (hérnia de disco) ninguém acreditava em mim. Agora, no circuito europeu, vi, pelo nível das adversárias que posso pensar em medalha." Os demais pesos dependem de classificação para ir à Atenas. Cristina Sebastião (médio), e Priscila Marques (pesado) venceram suas seletivas e vão ao Pan-Americano brigar pela vaga. As seletivas entre Marli Midori e Daniela Polzin (ligeiro) e Fabiane Hukuda e Cátia Maia (meio-leve), estão empatadas - a vencedora também vai a Isla Margarita pela vaga. Segundo o técnico Floriano as melhores chances de voltar classificada são de Priscila Marques, no pesado, e da judoca da categoria ligeiro. Cristina Sebastião, na médio, assim como a meio-leve têm pouca chances.