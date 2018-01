Brasil pode ter barco na Volvo Ocean Race O projeto de contar com uma tripulação e um barco brasileiros ? sindicato, como se diz no jargão da vela ? na Volvo Ocean Race, regata de volta ao mundo, de 2005, é real, garantem seus idealizadores, ainda mais empolgados após reunião com o ministro da Indústria e Comércio, Luiz Fernando Furlan. Nem o custo de US$ 15 milhões desanima o campeão olímpico Torben Grael, que seria o comandante do barco do projeto da empresa Vela Brasil. ?O governo está disposto a ajudar na busca de patrocínio de empresas em função da possibilidade do projeto de gerar negócios?, afirma Ênio Ribeiro, da Vela Brasil. Para entrar na Volvo de 2005, as cinco cotas de patrocínio, no valor de US$ 3 milhões cada uma, teriam de ser negociadas até outubro deste ano. O projeto inclui a construção de um veleiro de 70 pés, o Made in Brasil, para a disputa de duas campanhas entre 2005 e 2007 ? uma das exigências do governo em troca de apoio é que a embarcação seja construída em um estaleiro no Brasil. Na vela e no casco, o barco adotaria as ?feições? do País: as cores da bandeira, algo que destacasse as características ou os produtos nacionais. Essa é uma concepção diferente da que foi utilizada na maioria das campanhas dos sindicatos que fizeram a última Volvo, como o vencedor alemão Illbruck, do comandante John Kostecki, que era patrocinado por uma única empresa. ?Não queremos dinheiro do governo, apenas apoio institucional, a chancela de projeto oficial para promover a ?marca? Brasil, os principais produtos e empresas brasileiros. Os alvos serão empresas brasileiras, como Vale, Petrobrás, AmBev, Embraer, Natura... associações do aço, carne, papel, celulose, moda, soja, suco de laranja, café...?, afirma Ênio. Segundo o empresário, o governo apoiará o projeto também por meio da Agência de Promoção de Exportação do Brasil (Apex). A Volvo Ocean Race de 2005 terá largada no Mediterrâneo, passando pela Cidade do Cabo (África do Sul), Sydney (Austrália), Rio ou Salvador (Brasil), Baltimore ou Anápolis (EUA), Southampton (Inglaterra), Gotemburgo (Suécia), com a inclusão de duas paradas ? em Auckland (Nova Zelândia) e Nova York (EUA) ?, uma das novidades da próxima edição. Esta fase termina em 2006, com chegada no Mar Báltico (Alemanha ou Dinamarca). Visando a atrair ainda mais negócios para as empresas dispostas a investir em megaprojetos como esse, a regata terá uma segunda fase, a Volvo Pacific Race, com o objetivo de atingir o mercado asiático ? sai da China, passa por Honk Kong, pelo Japão e chega à Costa Oeste dos EUA, passando por São Francisco e San Diego. Os portos de parada seriam os principais pontos de divulgação e negócios.