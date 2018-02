Brasil pode ter barco na Volvo Race Torben Grael, o velejador brasileiro mais experiente na vela oceânica - já participou de campanhas da America?s Cup -, estará livre de compromissos após os Jogos Olímpicos de Atenas, em tempo de ser o comandante do barco Brasil 1 na Volvo Ocean Race, que larga em novembro de 2005, na cidade espanhola de Vigo, e chega em Gotemburgo, na Suécia, em junho de 2006, após nove etapas. O projeto de ter um barco com as cores da bandeira brasileira na maior regata de vela oceânica do mundo, ao custo de US$ 15 milhões - pela campanha de três anos -, já tem recursos de US$ 8 milhões, mas ainda depende da venda de pelo menos uma das quatro cotas disponíveis - a US$ 1,8 milhão cada - para que o barco comece a ser construído, em agosto. O barco seria acompanhado pelo Pavilhão Brasil, montado nas paradas "para promover produtos brasileiros e eventos, de desfiles de moda a festivais gastronômicos", segundo contou Ênio Ribeiro, da Vela Brasil, empresa responsável pelo projeto. Na ausência de grandes patrocinadores, como os magnatas da informática que bancam os sindicatos internacionais, o Brasil 1 busca reunir empresas nacionais que querem vender fora do País. Uma empresa do setor privado, com uma cota maior, e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, com uma menor, respondem pelos US$ 8 milhões obtidos. "Chegamos a um funil, uma cota viabiliza o início da construção do barco, o que tem de ocorrer até agosto", explicou Ênio Ribeiro. Sem isso, o Brasil 1 não estará entre os sindicatos da Austrália, EUA, Inglaterra, Suécia, França, etc, em 2005. A organização da Volvo, em Southampton (ING), recebeu a inscrição de 24 barcos, entre eles o Brasil 1, número que pode diminuir pela metade até o início da prova. Recursos não é a única dificuldade. Construir o barco em um estaleiro nacional também será um desafio. "A idéia é desenvolver a indústria naval, trazendo de fora a experiência e tecnologia necessária para não pôr em risco o projeto espeortivo", afirma Alan Adler. Torben Grael formará a tripulação com brasileiros e estrangeiros, incluindo iatistas com formação em primeiros socorros e que saibam operar ilha de vídeo - cada barco terá sete câmaras e deverá gerar 20 minutos de imagens por semana. A meta da Volvo é ter um público de 1,5 bilhão de expectadores nos oito meses da regata.