Brasil promove Copa em feira de turismo em Londres

O Brasil aposta na escolha do país como sede da Copa do Mundo de 2014 para atrair mais turistas. O evento virou um dos principais atrativos do estande brasileiro na World Travel Market 2007, uma feira internacional de turismo que começou na segunda-feira em Londres. A feira conta com a presença do capitão da Seleção de 1970, Carlos Alberto Torres, e da ministra do Turismo, Marta Suplicy. "Nós estamos pleiteando a Olimpíada de 2016", disse a ministra. "Então, se nós mostrarmos à comunidade mundial os preparativos (que estamos fazendo), a seriedade, nós podemos também fisgar a Olimpíada."