Brasil, pronto para a China

O Brasil confia em bom papel nos Jogos de Pequim. A grande fase do nadador Thiago Pereira, do ginasta Diego Hypólito, das meninas do futebol, lideradas por Marta,e a competência de Robert Scheidt (da vela), do vôlei masculino, do futebol masculino e das duplas de vôlei de praia, entre outros, trazem boas perspectivas para o País. Antes do início das disputas, porém, é fundamental um detalhado planejamento. O plano de viagem para um continente do outro lado do mundo, incluindo as paradas para aclimatação ao fuso horário, e a existência de mais duas sedes além de Pequim - Qingdao terá a vela e Hong Kong, o hipismo - estão entre as principais preocupações no planejamento da delegação brasileira. Os comitês olímpicos internacionais já fizeram várias viagens precursoras a Pequim para organizar a ida de suas equipes. O chefe de missão do Brasil, Marcus Vinícius Freire, confirmou que já foram feitas três viagens e uma quarta está agendada para abril de 2008. MAIOR DELEGAÇÃO O Brasil ainda está no meio das seletivas e tem mais de 130 atletas classificados. A expectativa do chefe de missão é comandar a maior delegação olímpica da história brasileira, com 400 integrantes, sendo 270 atletas (o restante é de oficiais - integrantes de comissões técnicas, médicos, fisioterapeutas, tratador, veterinário, mecânico). "Estamos contando com alguns esportes coletivos que não foram para a última Olimpíada, como o futebol (que já tem vaga assegurada) e o basquete, ambos no masculino", explica Marcus Vinícius. A previsão inclui as seleções feminina e masculina de handebol, vôlei, futebol e basquete. Na última Olimpíada, em Atenas, o Brasil teve 247 atletas (125 homens e 122 mulheres), em 22 modalidades. VIAGEM Marcus Vinícius, que chefia as missões do Brasil desde o Pan-Americano de Winnipeg, em 1999, observa que o plano de viagens é uma das principais preocupações. As reservas têm de ser antecipadas . É preciso garantir os bilhetes, mesmo sem ter o tamanho exato da delegação. TRÊS SEDES O s Jogos terão três sedes completamente diferentes, separadas uma da outra. Qingdao, uma cidade no litoral, vai receber a vela. Ao lado da marina está o hotel que vai servir como Vila Olímpica para hospedar os atletas. Como a sede é separada, o Brasil terá um chefe de equipe e uma área médica montada para Qingdao. Assim como para a segunda sede, em Hong Kong, que receberá o hipismo. Sem contar o futebol. Se o Brasil jogar a chave inteira numa cidade, haverá uma quarta sede. Ainda não está definido se as seleções vão rodar entre as quatro sedes ou disputar a fase inteira de classificação em uma única cidade. ACLIMATAÇÃO O fuso horário será de 11 horas durante a Olimpíada. "Temos de nos preocupar com o fuso e em partir com antecedência", observa Marcus Vinícius. A aclimatação dos atletas brasileiros para Pequim será um misto do que foi feito em Atenas, em 2004, quando cada esporte escolheu uma cidade da Europa de acordo com sua conveniência, e Sydney, em 2000, quando a maior parte da delegação optou por ir bem antes para a capital australiana, Camberra. Dependerá da opção de cada modalidade. Duas das maiores delegações - atletismo e natação - devem ficar em Macau - a uma hora de barco de Hong Kong. ALIMENTAÇÃO A alimentação de países asiáticos, que costuma incluir pratos exóticos para os ocidentais, não deve ser motivo de grande preocupação. Isso porque o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Pequim (Bocog), tem a obrigação de oferecer pratos da cozinha internacional no restaurante da Vila Olímpica, que, por sinal, ficará aberto 24 horas. O conselho para os atletas brasileiros será para que não comam fora da Vila. "Isso vale para qualquer lugar, valia para Atenas (Olimpíada de 2004) ou para a República Dominicana (Pan-Americano de 2003)", explica Marcus Vinícius. VILA OLÍMPICA Em uma das viagens a Pequim, os organizadores da missão brasileira já escolheram o prédio em que o Brasil vai ficar. Quem termina a competição vai embora, quem começa mais tarde chega depois. "Vamos ficar no prédio C3, de três andares. Reservamos 430 camas em apartamentos de dois e três quartos. A Vila não é de altíssimo luxo, é dentro do padrão normal. São prédios para depois serem vendidos e se transformarem em habitação", conta Marcus Vinícius. POLUIÇÃO A poluição do ar, traduzida na neblina que domina o ambiente da cidade, preocupa. O chefe da missão brasileira diz que a equipe médica que acompanhará a delegação vai dar atenção especial a essa questão a fim de minimizar os prejuízos aos competidores.