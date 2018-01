Brasil quebra recorde dos 4 x 400m O Brasil conquistou neste domingo a medalha de ouro no revezamento 4 x 400 metros, ao registrar o melhor tempo de 3:28.64, na rodada final do Campeonato Sul-Americano de Atletismo, em Barquisimeto, na Venezuela. As venezuelanas ficaram com prata e as colombianas, com bronze. O desempenho das corredoras Maria Almirão, Josiane da Silva, Lucimar Teodoro e Geisa Coutinho fez com que fosse superado o recorde sul-americano da categoria, estabelecido em 24 de julho de 1988, pelas também brasileiras Suzette Garcia, Rosângela Souza, Soraya Vieira e Maria Magnólia Souza, na cidade do México.